PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
27 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Herido en Metán
UNSa
Clima en Salta
Nicolás Arce, referente de la LLA
Amistoso
Media Maratón New Balance
plan güemes
Netflix
Herido en Metán
UNSa
Clima en Salta
Nicolás Arce, referente de la LLA
Amistoso
Media Maratón New Balance
plan güemes
Netflix

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Maratón New Balance: habrá cortes y demoras de colectivos en la ciudad de Salta

Entre las 6.30 y las 13 se correrá la Media Maratón 21 km y 10 km "New Balance" que atravesará distintas zonas de la ciudad.
Viernes, 27 de marzo de 2026 20:01

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

SAETA informa a los usuarios del transporte urbano de colectivos que este domingo 29 de marzo habrá cortes y demoras en las líneas debido a la Maratón New Balance, que recorrerá la ciudad de Salta durante la mañana.

En sus distintas etapas, su desarrollo ocasionará cortes momentáneos del tránsito vehicular provocando demoras y desvíos de las líneas afectadas.

Los circuitos de la Maratón son:

Circuito 10 KM: Partida y Llegada: Av. Sarmiento y 12 de Octubre. Recorrido: Av. Sarmiento – Av. Belgrano – Mitre – Caseros – Av. Bicentenario – Paseo Güemes – Av. Uruguay – Av. Reyes Católicos – retorno en Plaza Árabe – Av. Reyes Católicos – Alsina – Zuviría – Juana Moro de López – Gral. Segura – Autopista (Av. Bolivia) – Av. Arenales – Av. Sarmiento.

Circuito 21 KM: Partida y Llegada: Av. Sarmiento y 12 de Octubre. Recorrido: Av. Sarmiento – Av. Belgrano – Mitre – Caseros – Av. Bicentenario – Paseo Güemes – Av. Uruguay – Av. Reyes Católicos – Av. Patrón Costas – Autopista (Sur-Norte) – Rotonda Quirquincho – Autopista (Norte-Sur) – Av. Arenales (Este-Oeste) – Alvear – Av. Arenales (Oeste-Este) – Av. Sarmiento.

Cambios de recorridos

ZONA MONUMENTO

De 05:00 a 13:00 aproximadamente.

Línea 1A: Islas Malvinas – 12 de Octubre – T. Alvear – Av. Entre Ríos – 20 de Febrero - Rivadavia a recorrido habitual.

Parada: Islas Malvinas esquina O’Higgins.

Línea 2F: Islas Malvinas – 12 de Octubre – T. Alvear – Av. Entre Ríos a recorrido habitual.

Parada: Islas Malvinas entre O’Higgins y 12 de Octubre.

Línea 3B: Hacia el Centro: O’Higgins – Alvear – Av. Entre Ríos – 20 de Febrero - Ituzaingó a recorrido habitual.

Hacia B° La Loma: Islas Malvinas – 12 de Octubre a recorrido habitual.

Línea 4B: Recorrido: Islas Malvinas – 12 de Octubre – T. Alvear – Av. Entre Ríos a recorrido habitual.

Parada: Islas Malvinas esquina O’Higgins.

Línea 3 TNO: Desvío hacia el Oeste: 20 de Febrero – A. Latorre – Mitre – Av. Entre Ríos a recorrido habitual.

Parada: A. Latorre esquina Balcarce.

HUAICO- MIRASOLES (Líneas 5D-6D)

Desde 05:00 a 09:30 aproximadamente.

Hacia el Centro por Av. Bolivia – Av. Arenales – 20 de Febrero – A. Latorre – Mitre – Leguizamón.

Desde 08:30 a 09:30 aproximadamente.

Hacia el Norte por Zuviría – Av. Entre Ríos – Av. Sarmiento.

Desde 09:30 a 13:00 aproximadamente.

Hacia el Centro por Av. Bolivia – Av. YPF – Deán Funes – Borja Díaz – Mitre.

Línea TNS (Troncal Norte-Sur)

Desde 05:00 a 09:30 aproximadamente.

Hacia el Centro por Av. Bolivia – Av. Arenales – 20 de Febrero – A. Latorre – Mitre – Leguizamón – 20 de Febrero – Av. San Martín – Av. Jujuy.

Desde 09:30 a 13:00 aproximadamente.

Hacia el Centro por Av. Bolivia – Av. YPF – Deán Funes – Borja Díaz – Mitre – Leguizamón – Av. Sarmiento.

Línea 6A - 6C - 6 CALDERA

Desde 05:00 a 09:30 aproximadamente.

Hacia el Centro por Av. Bolivia – Av. Arenales – 20 de Febrero – A. Latorre – Mitre – Av. Belgrano.

Desde 07:00 a 09:30 aproximadamente.

Hacia el Norte por Zuviría – Av. Entre Ríos – Av. Sarmiento.

Desde 09:30 a 13:00 aproximadamente.

Hacia el Centro por Av. Bolivia – Av. YPF – Deán Funes – Borja Díaz – Mitre – Av. Belgrano.

ZONA CENTRO

Línea 1B: Desde 08:00 a 08:30 aproximadamente Av. Yrigoyen – Alvarado – Catamarca – Av. San Martín - Ituzaingó a recorrido habitual.

Linea 1C: Desde 07:00 a 09:30 aproximadamente Zuviría – Rivadavia – Pueyrredón – Arenales – Deán Funes – Gurruchaga – Balcarce a recorrido habitual

Líneas 2A 2B 2C, 2D: Desde 08:00 a 08:30 aproximadamente Islas Malvinas – Santiago del Estero – Deán Funes – Av. Belgrano a recorrido habitual.

Línea 3E: Desde 08:40 a 09:40 aproximadamente Acceso Norte – Av.  Patrón Costas – Sáenz Peña – Araucanos – Jaime Duran a recorrido habitual.

Línea 4E: Desde 08:00 a 08:30 aproximadamente Av. Entre Ríos – 20 de Febrero – Santiago del Estero a recorrido habitual.

Línea 5A: Desde 07:00 a 09:30 aproximadamente Av. Belgrano – A. Güemes – Santiago del Estero – Zuviría – Rivadavia – Pueyrredón a recorrido habitual.

Desde 08:30 a 09:30 aproximadamente desvío hacia el Norte: Av. J.B Justo – Encinas – Av. Reyes Católicos – Av. Samson – Av. Constitución a recorrido habitual.

Desde 08:40 a 10:00 aproximadamente desvío: Rotonda de Quirquincho: Las unidades no podrán hacer la rotonda y deberán girar dentro de B° Ciudad del Milagro.

Desde 08:30 a 09:30 aproximadamente desvío hacia el Centro: Las Heras – 12 de Octubre – Deán Funes a recorrido habitual.

Línea 5B: Desde 07:00 a 09:30 aproximadamente desvío hacia el Norte: Zuviría – Rivadavia – Pueyrredón – M. Ortiz – Las Heras – Las Acacias – Los Tarcos – Los Carolinos – Los Arces a recorrido habitual.

Desvío hacia el Sur: Recorrido habitual.

Líneas 6B 7AB: Desde 07:00 a 09:30 aproximadamente desvío hacia el Norte: Zuviría – Av. Entre Ríos – Av. Sarmiento – Av. Arenales – Balcarce – Arias Velázquez – Zuviría a recorrido habitual.

Línea 7E: Desde 08:00 a 08:30 aproximadamente A. Güemes – Santiago del Estero – 20 de Febrero a recorrido habitual.

Línea 7G: Desde 09:00 a 100 aproximadamente desvío hacia Católica: Ruta provincial N°28 Ingreso por Av. Barquet – Av. Democracia a recorrido habitual.

Desvío hacia San Lorenzo: Av. Fuerza Aérea – Av. Democracia -  Av. Barquet – Ruta Provincial N°28 a Lesser  a recorrido habitual.

Línea 7 SAN LORENZO: Desde 08:00 a 08:30 aproximadamente 20 de Febrero – Santiago del Estero – Deán Funes – Av. Belgrano – Av. Bicentenario – Las Heras a recorrido habitual.

Línea 8BC: Desde 08:00 a 08:30 aproximadamente 25 de Mayo – Santiago del Estero – Deán Funes – Av. Belgrano a recorrido habitual.

Línea 8 TRANSVERSAL: Desde 06:30 a 09:30 aproximadamente desvío hacia el norte: Av. Bicentenario – Av. Entre Ríos – Pueyrredón – Av. Arenales – Deán Funes – Gurruchaga – Zuviría – Av. Bolivia – Av. Patrón Costas – Honorato Pistoia a recorrido habitual.

Desde 08:30 a 09:30 aproximadamente desvío hacia el Sur: Av. Reyes Católicos – Las Acacias - Vicente López -  Av. Entre Ríos – Av. Bicentenario a recorrido habitual.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD