Salta late al ritmo del running: Ya se corre la media maratón New Balance

La ciudad vive una jornada a puro deporte con la Medio Maratón New Balance Salta, que ya está en marcha y volvió a convocar a miles de corredores en las calles. Desde temprano, el movimiento se hizo sentir con el ingreso de los participantes a partir de las 7.15 y la largada oficial a las 8.

El evento reúne a unos 4.000 deportistas, en su mayoría salteños, aunque también hay presencia de corredores de otras provincias y del exterior. La competencia se divide en dos modalidades: 21 kilómetros y 10 kilómetros, con recorridos que atraviesan algunos de los puntos más representativos de la capital.

Uno de los aspectos destacados de esta edición es que la prueba de 10k forma parte del Campeonato Nacional de Ruta, organizado por la Confederación Argentina de Atletismo, lo que eleva el nivel competitivo con la participación de atletas de élite.

El circuito mantiene el mismo trazado del año pasado, permitiendo que los corredores transiten por lugares icónicos como el monumento 20 de Febrero —punto de largada y llegada—, el parque 12 de Octubre, el Museo de Bellas Artes, la Catedral Basílica, el Museo de Arqueología, el Cabildo Histórico y el monumento al General Güemes.

En cuanto a los recorridos, el circuito de 10 kilómetros parte desde avenida Sarmiento y 12 de Octubre, continúa por Belgrano, Mitre, Caseros, avenida Bicentenario, Paseo Güemes, avenida Uruguay y Reyes Católicos, con retorno en plaza Árabe, para luego retomar por distintas arterias hasta completar el trazado nuevamente en Sarmiento.

El intendente Emiliano Durand, participó de todas las ediciones del evento

Por su parte, el circuito de 21 kilómetros extiende el recorrido hacia avenida Patrón Costas y la autopista, pasando por la rotonda del Quirquincho, antes de regresar por avenida Arenales y completar el circuito en el mismo punto de partida.

Al igual que en ediciones anteriores, la organización suma atractivos extras para los participantes, con sorteos y sorpresas, entre ellas la posibilidad de acceder a inscripciones para el maratón de Nueva York y el de Buenos Aires.

Con miles de corredores en acción, Salta vuelve a posicionarse como uno de los escenarios más convocantes del running en el país.