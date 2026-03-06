Teherán no ve razones para negociar con EEUU

Irán no solicitará un cese al fuego con Estados Unidos e Israel, y tampoco ve ninguna razón para negociar con Washington, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi.

Araghchi hizo los comentarios en una entrevista con la radiodifusora estadounidense NBC News transmitida este jueves.

"No estamos pidiendo un cese al fuego, y tampoco vemos ninguna razón por la que debamos negociar con Estados Unidos, cuando hemos negociado con ellos dos veces, y en cada ocasión nos han atacado en medio de las negociaciones", indicó Araghchi.

"Los estamos esperando"

En cuanto a la posibilidad de una invasión terrestre por parte de Estados Unidos contra Irán, Araghchi dijo que "los estamos esperando porque estamos seguros de que podemos enfrentarlos, y eso sería un gran desastre para ellos".

El canciller agregó que Irán estaba completamente listo para el conflicto actual y está preparado para cualquier otra eventualidad, incluyendo una invasión terrestre, y enfatizó que las fuerzas armadas del país están listas para cualquier escenario.

Ataque a un portaavión

Por otra parte, Irán señaló que la Armada del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica atacó el portaaviones USS Abraham Lincoln con drones a 340 kilómetros de las aguas territoriales del país, en el golfo de Omán.

La sede central de Khatam al-Anbiya de Irán dijo a la televisión estatal IRIB que después de ser atacado con los drones iraníes, el portaaviones, junto con sus destructores, huyó rápidamente y se encuentra actualmente a más de 1.000 kilómetros de la región.

Esto se produce luego de que EEUU e Israel atacaron desde el sábado Teherán y otras ciudades iraníes.

Estrecho de Ormuz

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ha caído en picado desde el inicio de la guerra de Irán y solo ha registrado 40 tránsitos de buques desde el pasado domingo, según datos recogidos ayer por la Lloyd´s Market Association (LMA), vinculada a la entidad bancaria.

De los 3.000 tránsitos que se producen al mes en este paso estratégico situado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, unos cien de media al día, ha disminuido hasta al menos 40 desde el 1 de marzo.

La mayoría de los buques están fondeados en el golfo Pérsico, ante la preocupación de los capitanes por el conflicto.