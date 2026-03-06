Israel anunció ataques “a gran escala” contra objetivos en Teherán

Israel informó que lanzó ataques “a gran escala” contra objetivos en Teherán, en una nueva escalada del conflicto con Irán. El anuncio se produjo después de que medios estatales iraníes reportaran una explosión en la zona oeste de la capital.

Según indicó el ejército israelí, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de bombardeos contra objetivos gubernamentales en la ciudad, en el marco de la ofensiva militar que se desarrolla entre ambos países.

Previamente, las FDI habían detectado una nueva ronda de misiles iraníes dirigidos hacia Israel, lo que derivó en alertas en distintas zonas del país. En Tel Aviv, principal centro económico israelí, se escucharon varias explosiones tras los lanzamientos.

Sin embargo, los servicios de emergencia Magen David Adom señalaron que no se registraron víctimas, mientras que el ejército comunicó posteriormente que la población podía abandonar los refugios en todas las regiones del territorio.

Israel desmanteló un búnker de control estratégico iraní en Teherán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que el viernes desmantelaron un búnker subterráneo bajo el complejo del liderazgo iraní en el centro de Teherán, utilizando 50 aviones de combate.

En un comunicado, las FDI afirmaron que el búnker estaba destinado al uso del difunto Líder Supremo de Irán, Alí ​​Jamenei, como centro de comando de emergencia seguro, mientras que Jamenei murió al inicio del ataque estadounidense-israelí del sábado.

Afirmaron que el complejo seguía siendo utilizado por altos funcionarios iraníes, de acuerdo con un cable de Xinhua.

Añadieron que abarcaba varias calles del centro de Teherán e incluía varias entradas y salas de reuniones para altos funcionarios del gobierno iraní.

Se adjuntó al comunicado un video del presunto ataque; el búnker era uno de los centros de comando militar más importantes del liderazgo iraní, y atacarlo degrada aún más la capacidad de comando y control de Irán, según el comunicado.