Tensión y desesperación en la Alcaidía: seis presos están en terapia intensiva tras el incendio en un pabellón

Una noche de desesperación e incertidumbre se vivió este domingo en la Alcaidía General de Salta, cuando un incendio en el pabellón B1 dejó como saldo 14 internos hospitalizados, varios de ellos con graves lesiones por quemaduras e inhalación de monóxido de carbono.

De acuerdo con la información oficial de la Fiscalía Penal 1, a cargo del doctor Pablo Paz, seis de los internos permanecen en terapia intensiva con pronóstico reservado, debido a la gravedad de las quemaduras sufridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 22, en medio de una jornada electoral, cuando se detectó fuego en el sector de alojamiento. Según el informe del Servicio Penitenciario Provincial, el siniestro se habría originado por la quema de colchones, lo que provocó una rápida expansión del humo y la intervención inmediata de Bomberos, personal penitenciario y el Servicio de Emergencias Médicas.

Caos y tensión en los alrededores de la Alcaidía

Minutos después de iniciarse el incendio, gritos y pedidos de auxilio se escuchaban desde el interior del penal. En el exterior, familiares de los detenidos se agolparon en los alrededores del ingreso en busca de información.

Los momentos de angustia derivaron en episodios de tensión y corridas con efectivos policiales. “No nos dicen nada, solo queremos saber si nuestros hijos están vivos”, gritaba una mujer entre lágrimas mientras intentaba acercarse a la reja principal. Varios familiares denunciaron la falta de comunicación y reclamaron que se publiquen las listas con los nombres de los hospitalizados.

El operativo se extendió durante la madrugada, con patrullas, ambulancias y autobombas en la zona. Algunos internos fueron trasladados de urgencia al Hospital San Bernardo, donde permanecen bajo asistencia médica.

La investigación judicial

El fiscal penal Pablo Paz confirmó que se inició una investigación de oficio para determinar cómo comenzó el fuego. En el lugar trabajaron peritos de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y Bomberos de la Policía de Salta, quienes levantaron restos de material y tomaron muestras para establecer el origen del foco ígneo.

También intervino Medicina Legal del CIF, encargada de verificar el estado de los internos heridos.

El fiscal indicó que, ante la gravedad de lo sucedido, las actuaciones fueron giradas a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, dado que el artículo 186 inciso 4 del Código Penal sanciona con prisión a quien provoque un incendio poniendo en riesgo la vida de otras personas.

Internos trasladados y operativo de contención

Mientras avanza la investigación, el Servicio Penitenciario dispuso traslados preventivos hacia la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, con apoyo de la Policía de Salta.

Según el Servicio Penitenciario, los protocolos de emergencia se activaron de inmediato, aunque el fuego y el humo complicaron la evacuación del pabellón.

Por el momento, no se ha confrimado la lista de los detenidos que se se vieron lesionados.