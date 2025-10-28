Encontraron muerto a Nicolás Duarte en un arroyo

Nicolás Duarte, el joven de 18 años que había desaparecido luego de retirarse de un boliche en el partido bonaerense de Ezeiza, fue hallado muerto esta tarde en un arroyo.

Buzos tácticos de la Policía de la provincia de Buenos Aires encontraron el cadáver sumergido en el cauce del arroyo Aguirre, a unos 120 metros del puente donde cayó, informaron fuentes policiales.

Los padres y familiares de la víctima habían realizados cortes de calle para reclamar su aparición con vida, mientras se llevaban a cabo los rastrillajes y la búsqueda.

El damnificado se había extraviado el sábado 25 de octubre cuando concurrió al local bailable Egipto, ubicado en la localidad de Tristán Suárez: ese día, cerca de la una se pidió un auto de aplicación y se dirigió hasta el lugar, donde estuvo unas horas hasta que pasadas las 4 los patovicas lo sacaron, por lo que emprendió la vuelta a su casa caminando.

Según los investigadores, se estima que el joven, luego del último video del que se tuvo registro de él en el barrio La Porteña, de Tristán Suárez, donde se lo vio caminando bajo la lluvia y con una ropa distinta a la que tenía cuando salió del boliche, cayó desde un puente de madera debido del temporal.

La correntada lo llevó hasta el cruce de las calles Hortensia y Tulipanes, donde había acumulada basura, ramas y vegetación, producto de lo que arrastró la intensa lluvia del fin de semana, que habría frenado el arrastre del cuerpo.

Durante el lunes, se hicieron rastrillajes en la zona, pero no lo habían detectado porque "estaba enganchado con algún elemento", agregaron los bomberos que formaron parte de la búsqueda. Con la bajante del agua este martes, el cuerpo emergió y pudo ser detectado por los bomberos y Defensa Civil.

Según se confirmó, el cuerpo fue hallado a las 16:50 y se espera que sea trasladado a la morgue para iniciar con las pericias.