Israel
excursiones a caballo
Siniestro vial en Salta
L-Gante
control vehicular
#MilagroParaElMundo
Destino Potencia Tartagal
Moto secuestrada

Demoraron a un joven con una moto adulterada en plena Capital salteña

Un procedimiento policial en la Plaza Latinoamericana terminó con la demora de un joven y el secuestró de una motocicleta con el cuadro y motor suprimidos. La intervención ocurrió de madrugada y quedó a cargo de la Fiscalía Penal,
Lunes, 25 de agosto de 2025 08:35
La moto secuestrada por a Policía de Salta en un procedimiento.
En la madrugada de este lunes, efectivos del Departamento Motoristas de Emergencias Policiales patrullaban la zona de la Plaza Latinoamericana, en la ciudad de Salta, cuando detectaron a un joven que se desplazaba en una motocicleta en actitud sospechosa. Al solicitar la documentación correspondiente y realizar una inspección más detallada, los policías advirtieron que el rodado presentaba adulteraciones graves: tanto el número de cuadro como el del motor habían sido suprimidos, lo que impide su identificación.

Frente a esa irregularidad, los uniformados procedieron a la demora preventiva del conductor y al secuestro de la moto, que quedó a disposición de la Justicia. La maniobra permitió evitar que el vehículo pudiera ser utilizado para actividades ilícitas o que siguiera circulando en la vía pública sin respaldo legal. El joven, cuya identidad no trascendió oficialmente, fue trasladado a la dependencia policial de la jurisdicción para su correcta identificación y para dar lugar a las actuaciones judiciales correspondientes.

La Fiscalía Penal de la jurisdicción tomó intervención en el caso y dispuso la continuidad de las diligencias. Se espera que en las próximas horas se defina la situación procesal del demorado y se investigue el origen de la motocicleta.

