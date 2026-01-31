El caso de la japonesa que denunció a su ex, está bajo investigación de Trata de Personas

Después de que El Tribuno sacara a la luz el calvario de una mujer japonesa, identificada con sus iniciales A.Y (de 23 años), la noticia tuvo repercusión nacional debido a la gravedad de la denuncia de la víctima contra su ex pareja (M.L, de 23 años) por abuso sexual, secuestro, lesiones y amenazas. El caso pasó a manos de la División Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta. Además, desde la subsecretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, indicaron que acompañan a la víctima.

En su denuncia, la joven indicó que comenzó una relación sentimental con el acusado desde el mes de septiembre de 2024 en Japón y tras quedar embarazada (a raíz de un acto imprudente del joven "por no cuidarse"), los hechos de violencia comenzaron y se profundizaron cuando decidieron viajar a la Argentina para dar a luz al bebé. Ella, al no saber hablar en español, recién pudo denunciarlo meses más tarde y ahora está en un domicilio reservado por su seguridad. Actualmente es asesorada por la Fundación Volviendo a Casa.

"Cuando comenzó la convivencia en el domicilio actual, los actos y signos de violencia por parte de este sujeto siguieron avanzando, ya que cuando discutían se enojaba, la agredía físicamente pero a partir del mes de junio, estos hechos de agresiones físicas comenzaron a ser más fuertes, ya que no solo eran sujeciones ni forcejeos, sino que ya comenzó a propinarle golpes de puños en el rostro, le jalaba fuertemente el cabello, la arrastraba y le propinaba diferentes golpes en distintas partes del cuerpo", consta en la denuncia.

La mujer dijo que siguió sufriendo hechos de violencia de distintas maneras y cada vez fueron cada vez más graves. "Menciona que en una oportunidad, le lesionó uno de sus dedos, y pese a pedirle que la lleve a un médico, este se negó y actualmente posee imposibilidad para movilizar su dedo medio de la mano derecha. También que cuando estaba embarazada, este sujeto quería tener relaciones sexuales a lo que la denunciante se negaba ya que no eran sus deseos, pero este la obligaba y abusaba sexualmente de ella con acceso carnal. El acusado es fumador de marihuana y en varias oportunidades lo hizo en presencia de su hijo, en el auto, en la habitación, a lo que la denunciante le solicitó que no lo haga delante del menor ya que ponía en riesgo la salud del hijo, pero este no le hacía caso, que en varias oportunidades este sujeto la obligó a fumar marihuana, pese a negarse, este la obligaba le ponía el cigarro de marihuana en la boca y la obligaba a fumar".

El Tribuno también supo que la víctima, mediante traductora, acusó que el hombre la obligaba a mentir a una jueza para que levante las medidas cautelares y a través de los abogados del acusado dirían que se iban a ir de viaje, para sacar la custodia policial.

En la denuncia también menciona que el único que manejaba la llave de acceso al inmueble, es el acusado, ya que no permitía que salga y la encerraba con llave, le sustrajo su pasaporte y lo tenía en su bolso.

"El acusado manejaba sus cuentas bancarias, su tarjeta de crédito, donde procedió a gastarle todo su dinero que tenía ahorrado, siendo un total de $180.000, también le utilizó su tarjeta de crédito, por un monto de $850.000. en varias oportunidades también la obligaba a escribir a sus padres, para solicitarle dinero en nombre de ella. que se anima a denunciar todos estos hechos dado a que se encuentra cansada de la situación que le está tocando atravesar, y que considera no poder vivir más con todo esto solicitando ayuda a la justicia".

Debido a que no cuenta con recursos económicos, tiene un hijo en común con el denunciado y no posee documentación nacional, todavía no puede viajar Japón para reecontrarse con su familia.

"Estamos interviniendo desde octubre"

La subsecretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Julieta Valencia Donat, fue consultada por El Tribuno sobre la denuncia de la joven de origen japonés.

"El martes pasado recibimos a la denunciante con todo el equipo interdisciplinario. Estamos interviniendo desde octubre de 2025, por pedido del Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1ª Nominación".

"Realizamos acompañamiento en su domicilio, entrevistas en el polo de las mujeres, participamos de audiencias judiciales y realizamos varios informes de seguimiento al juzgado. También se le ofreció la posibilidad de ingresar al Hogar de Resguardo para mujeres que tiene la subsecretaría. Además se articuló con diferentes organismos: registro civil para obtener el DNI del hijo, con la Oficina de Migrantes y Refugiadas para que colaboren en regularizar su situación migratoria, con Desarrollo Social para que le entreguen leche y pañales, y con el Consulado de Japón en Argentina", agregó la subsecretaria.

Valencia Donat indicó que A.Y fue recibida en el Polo Integral de las Mujeres días atrás y acompañada por la traductora, por la Subsecretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, junto al Director de Gestión dé Políticas contra la Violencia de Género y el equipo profesional interdisciplinario.

"Así mismo se está gestionando una ayuda económica, y se envió un informe a la Fiscalía Penal interviniente pidiendo que ordenen la detención del denunciado".