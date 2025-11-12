Más de 200 jóvenes de Salta rindieron el ingreso 2026 para ingresar al Colegio Militar

La primera semana de noviembre la Vº Brigada de Montaña con asiento en Salta, fue uno de los centros de preselección del país para que postulantes del NOA puedan ingresar al Colegio Militar de la Nación.

Más de 200 jóvenes de diferentes departamentos de las provincias de Salta y Jujuy se presentaron a rendir las pruebas intelectuales, físicas, médicas, psicotécnicas y entrevistas personales.

Un total de 134 postulantes pudieron rendir todos los obstáculos y cumplir con los requerimientos de exámenes para ingresar al Colegio Militar de la Nación que tiene como misión, educar e instruir a los futuros Oficiales de Cuerpo Comando y del Cuerpo Profesional.

El Mayor Ponce Vargas, oficial de Operaciones del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5 y oficial coordinador de la preselección en Salta, indicó que hubo expectativa y preparación de parte de una nueva generación que busca un lugar para ser futuros oficiales militares.