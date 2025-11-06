PUBLICIDAD

6 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
aumento en las carnes
Sub 17 de la Argentina
Femicidio jimena salas
Feria internacional CIIE
caso jimena Salas
pedagogía Waldorf
Salta

El pedagogo alemán Andreas Schubert en la escuela Waldorf Tawa

Ofrecerá una charla abierta sobre el impacto de las pantallas en la infancia. 
Jueves, 06 de noviembre de 2025 18:42
Foto: Javier Rueda
Este viernes llegará a Salta el reconocido pedagogo alemán Andreas Schubert, quien ofrecerá una conferencia titulada "Pantallas y los efectos en el desarrollo de la niñez. Perspectivas desde la Pedagogía Waldorf". La charla, abierta a toda la comunidad, se realizará a las 18 en Tawa y marcará el cierre del ciclo 2025 de conferencias organizado por el Seminario Pedagógico Waldorf, dedicado este año a los temas "Desarrollo, sexualidad y acceso a las pantallas en la infancia".

Schubert, que llega especialmente desde Alemania, también dictará clases en el marco de la formación docente del Seminario Waldorf. Con más de 45 años de experiencia internacional, el especialista ha trabajado como consultor en desarrollo organizacional en distintos países y participó en proyectos autogestionados en áreas de agricultura, educación y banca solidaria.

Foto: Javier Rueda

Profesor de Física, Ciencias Sociales y Filosofía, Schubert fue director del Consejo Internacional del Foro Europeo para la Libertad en la Educación y desde 1996 se desempeña como docente en la formación de profesores Waldorf en distintos países. Además, integra la Junta Directiva de los Amigos de la Educación Waldorf (Freunde der Erziehungskunst – Rudolf Steiner).

Temas de la nota

