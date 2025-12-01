Fuerte temporal: asisten a las familias afectadas por viento y granizo en El Tala y Rosario de la Frontera

El Gobierno provincial asistió este domingo por la mañana a 20 familias de El Tala y Rosario de la Frontera que resultaron afectadas por el fuerte temporal con granizo, vientos intensos y lluvias registradas el sábado por la tarde en el sur salteño.

La asistencia incluyó la entrega de chapas, camas, colchones, calzado, módulos alimentarios y otros elementos de primera necesidad. El operativo estuvo a cargo de la directora general de Emergencia, Gabriela Locuratolo, quien confirmó que se distribuyeron 50 módulos entre ambas localidades.

En Rosario de la Frontera, la Dirección de Acción Social -encabezada por Estela Fernández- acompañó la asistencia a cuatro familias damnificadas. En tanto, en El Tala se brindó acompañamiento a 16 familias de distintos barrios con la presencia de la responsable del área social local, Beatriz Agüero.

El temporal del sábado volvió a poner en alerta a los municipios del sur provincial, donde la intensidad de las precipitaciones y la caída de granizo generan daños recurrentes en viviendas vulnerables.