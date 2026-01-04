PUBLICIDAD

18°
4 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Leavy: "Repudiamos invasiones y secuestros en Venezuela"

Duro comunicado del Partido de la Victoria.
Domingo, 04 de enero de 2026 01:09
Sergio Leavy, presidente del Partido de la Victoria.
El Partido de la Victoria expresó un enérgico rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y a cualquier intento de celebrar o justificar bombardeos, invasiones extranjeras o secuestros en territorio latinoamericano. A través de un comunicado difundido este sábado, el espacio político sostuvo que avalar una acción de este tipo implica "festejar la guerra" y legitimar el accionar de una potencia imperial contra un país de la región.

Desde el partido remarcaron que la posición adoptada no responde a nombres propios ni a coyunturas políticas, sino a una defensa de principios básicos, como la soberanía de los Estados y el respeto al derecho internacional. En ese sentido, consideraron inaceptable que un país que manifestó intereses sobre el petróleo y los recursos naturales de Venezuela intervenga militarmente y viole normas y tratados que rigen la convivencia entre las naciones.

El comunicado también subraya que solo el pueblo venezolano tiene derecho a decidir su propio destino, sin injerencias externas, presiones militares ni imposiciones foráneas, y convoca a defender la paz, la autodeterminación y el respeto entre los pueblos como pilares fundamentales para América Latina.

A nivel nacional, el Partido de la Victoria es presidido por el dirigente salteño y senador mandato cumplido Sergio Leavy, quien históricamente sostuvo una postura crítica frente a las intervenciones extranjeras en la región y a favor de la integración latinoamericana.

El documento concluye con un llamado contundente: "No más violencia. No más intervención extranjera. Sí a la paz", fijando una posición clara frente al escenario internacional y al conflicto desatado en Venezuela.

 

