Operan a Thiago Medina a seis días de su grave accidente

El equipo médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega informó que comenzó la intervención de cirugía torácica a Thiago Medina. De la misma participan especialistas tanto de esa institución como del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, integrados a través de la red de cirugía de la provincia de Buenos Aires.

Esta decisión se produce tras casi una semana de internación en terapia intensiva, luego de que el exconcursante sufriera un accidente de tránsito mientras conducía su motocicleta en el partido de Moreno y embistió contra un vehículo el viernes 12 por la noche. Con el correr de los días se especuló con la intervención quirúrgica de Medina, que finalmente comenzó en las últimas horas.

A las 10 de la mañana el nosocomio emitió el parte médico oficial: "El paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, pasó la noche sin fiebre, lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al Hospital avanzara a la siguiente etapa".

Según señalaron, participan “equipos de cirugía de este hospital en conjunto con especialistas provenientes del hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, que llegaron a través de la red de cirugía de la provincia de Buenos Aires”. La intervención quirúrgica comenzó por la mañana “con el objetivo de reparar la parrilla costal”.

El comunicado asegura que Thiago “se encuentra estable. Se estima una cirugía de varias horas y se informará a través de esta vía los resultados de la misma y la evolución correspondiente". De acuerdo a las fuentes del hospital, el próximo parte se emitirá este viernes a las 18 horas.

El hospital general de agudos Mariano y Luciano de la Vega integra la red pública de la provincia. Es uno de los 56 hospitales con más de 200 quirófanos operativos. ⁠El funcionamiento de esta red, permitió que el apoyo de los médicos especialistas del hospital de Esteban Echeverría, quienes realizaron la cirugía de manera conjunta con el equipo local.

Minutos antes de la difusión del comunicado, Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus gemelas Laia y Aimé, compartió una publicación en sus redes sociales que daba cuenta de la inminente operación: "Todos unidos por vos pedimos cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Siento que la lluvia es bendición del cielo, gracias a cada oración de ustedes, fuerza y velas que prenden. Gracias, sigamos todos unidos", escribió la influencer en una foto en la que se veían los familiares de Thiago y amigos como Nacho Castañares, también ex Gran Hermano.

El supuesto delicado equilibrio de la convivencia familiar en estos días fue uno de los temas de la semana, cuando trascendieron versiones de mala relación con Daniela. Al respecto, hablaron Sergio y Lucas, dos de los hermanos de Thiago. “Estamos unidos como hermanos, siempre lo estuvimos, siempre respetamos nuestros espacios. Nos toca vivirlo más juntos para sobrellevar esta situación y rezarle a Dios para que salga. Con Dani la misma situación, ella es la mamá de nuestras sobrinas y también entenderán que pasará por el mismo dolor porque sus hijas extrañan a su papá. Es una situación muy delicada”, señalaron en diálogo con Puro Show (El Trece).

Sergio, el mayor de los hermanos, también insistió con uno de los pedidos recurrentes de la familia: las campañas de dadores de sangre: “Tienen que venir al hospital de Moreno, de 7.30 a 10, para ser anotados, les sacan sangre y lo guardan en el banco para reponer lo que se está usando para Thiago”, invitó, resaltando la importancia de la colaboración colectiva para mantener al joven estable en medio de su recuperación tras el grave accidente.

