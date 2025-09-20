Gaza: Israel usará "una fuerza sin precedentes"

El Ejército de Israel advirtió ayer que empleará una "fuerza sin precedentes" en la Ciudad de Gaza, y urgió a los habitantes a huir hacia el sur después de anunciar el cierre de una ruta de evacuación provisional abierta 48 horas antes.

Israel lanzó el martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor ciudad de la Franja de Gaza con el fin de "eliminar" al grupo Hamas. "A partir de este momento, la carretera de Salah al Din queda cerrada al tráfico en dirección sur. Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamas y otras organizaciones terroristas", escribió el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee, en la red X.

Israel anunció la apertura el miércoles de una nueva ruta "temporal" para huir de Ciudad de Gaza a través de la carretera Salah al Din, pero dijo que solo permanecería abierta 48 horas. La carretera Salah al Din es la principal vía norte-sur que atraviesa la franja costera, gobernada por Hamas desde 2007.

La advertencia de ayer se produce tres días antes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en la que varias potencias occidentales anunciaron que reconocerán al Estado Palestino.

La Asamblea General de la ONU aprobó ayer por una mayoría aplastante de 145 votos a favor y solo cinco en contra permitir de forma excepcional que Palestina participe por videoconferencia en la 80 sesión del organismo que comienza la semana próxima.