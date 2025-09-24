PUBLICIDAD

control de lunares
obras en la rotonda
Javier Milei
caso jimena Salas
Javier Milei
Javier Milei
Masacre de El Gallinato
Kevin Benavides
Scott Bessent
Javier Milei
Internacionales

Javier Milei y Georgieva se reúnen para analizar el cumplimiento de lo acordado con el FMI

El Presidente argentino y la directora gerente del Fondo analizan cómo el respaldo de Estados Unidos modifica las metas fiscales y de reservas del programa vigente.
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 15:39
El presidente Javier Milei se reúne esta tarde en Washington con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para revisar la marcha del programa económico acordado con el organismo.

El encuentro se produce tras el anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en apoyo al Gobierno argentino y en medio de la implementación del swap de 20.000 millones de dólares concedido por Estados Unidos, destinado a reforzar las reservas del Banco Central y garantizar el pago de vencimientos de deuda privada en 2026.

“Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott Bessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”, publicó Georgieva en su cuenta de X al conocerse el respaldo estadounidense.

Estados Unidos controla la mayor cuota dentro del board del FMI y Donald Trump ya manifestó públicamente su apoyo político y personal a Milei, lo que allanó el camino para que Georgieva se sume al fuerte respaldo internacional a la administración de La Libertad Avanza.

Argentina cumplió las metas del programa vinculadas a la emisión monetaria y al déficit fiscal, pero debió solicitar un waiver al board del FMI por la insuficiente acumulación de reservas. El organismo aceptó las razones presentadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y otorgó un plazo adicional para alcanzar ese objetivo.

“Si bien no se alcanzó la meta cuantitativa de mediados de junio para la acumulación de reservas internacionales netas, se cumplieron otros criterios clave de desempeño y objetivos indicativos, y se implementaron medidas correctivas para aproximar las reservas a la meta”, explicó el directorio del Fondo cuando aprobó la revisión de julio.

