General Güemes: la crecida del río Mojotoro provocó temor en Torzalito

Unas 150 familias del paraje Torzalito, a 5 km de la ciudad de Gral. Güemes, sintieron temor por la crecida del río Mojotoro, cuyas aguas amenazaron con cruzar por sobre la cinta asfáltica de la ruta nacional 34, lo que hubiera generado la inundación de todo el sector.

La ruta nacional a la altura de Torzalito, se encuentra más elevada que la zona que la rodea, convirtiéndose en un pequeño dique de contención y impidiendo el avance de las aguas hacia el sector más poblado. Las lluvias que dejaron caer sus aguas en zonas altas de la provincia, acumularon caudal sobre los ríos Wierna y Vaqueros que forman el río Mojotoro, provocando una creciente que llegó con fuerza, abriendo un brazo del río hacia la margen izquierda. La corriente inundó una zona de montes y llegó hasta la ruta 34, donde fueron detenidas por la importante diferencia de altura con la banquina, obligándolas a recorrer por su lateral y encausadas luego por canales que les permite cruzar por debajo hacia la otra banda y luego liberadas algunos kilómetros pmas adelante. Este sistema que es de vieja data, puede verse superado por el aumento del volumen del agua. Al no contar con la capacidad suficiente para contenerla, podría cruzar por sobre la ruta, ingresando en forma directa a Torzalito que ocupa terrenos muy bajos. Las consecuencias serían lamentables para sus pobladores.

Uno de los factores que podrían ser los causante de un incremento en el volumen de agua en cada crecida, es el desplazamiento del río hacia su margen izquierda, algo que se viene notando en los últimos años, por la forma de cómo el agua está socavando el lecho hacia la banda poblada. Las razones de estos cambios son diversos, pero lo más probable, es que estén relacionados con la extracción sin control de áridos y la presencia de una empresa, que habría implementado una serie de defensas en el río, para evitar que el agua afecte a sus cultivos, desplazando la corrientes hacia el sector contrario, afectando a sectores poblados de Campo Santo y Gral. Güemes.

En la crecida de ayer trabajaron en forma intensa personal de Bomberos Voluntarios, Secretaria de Desarrollo Social y Obras Públicas del municipio de Gral. Güemes "Estuvimos atentos a la posibilidad de evacuados, controlamos el tránsito vehicular para evitar accidentes. El agua ya tapaba la cinta asfáltica, por lo que se trabajó a contrarreloj con obras públicas en la limpieza y liberación de las acequias, para que el agua se encauce y cruce a sectores sin población" expresó el comandante Manuel Calú del cuartel de Bomberos Gral. Güemes. Por su parte, desde Desarrollo Social también se mantuvieron despiertos toda la noche, para evaluar toda asistencia que tuvieran que acercan a las familias de Torzalito. "Por suerte, logramos que el agua evacúe rápido por los canales debajo de la ruta. Algo que lamentablemente observamos, es la cantidad de basura que tiran las personas, las que obstaculizan estos canales, especialmente las gomas de autos. Creo que debemos tener conciencia del daño que pueden generar con estas acciones desaprensivas" manifestó la Secretaria Clara Flores. Los trabajos de liberación y limpieza de canales van a continuar, debido a que la temporada de lluvias recién inicia.