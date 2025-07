Samid será candidato a diputado en octubre

El conocido empresario de la carne, Alberto Samid, será candidato a diputado nacional para las próximas elecciones legislativas por el espacio de Alejandro Biondini, Frente Patriota Federal, y sostuvo que en las legislativas bonaerenses el Gobierno nacional "va a sufrir una gran derrota" porque el peronismo "le va a dar una paliza".

En una entrevista, el exlegislador provincial y exvicepresidente del Mercado Central, manifestó que participa en política desde hace mucho tiempo y siempre lo hizo en la provincia de Buenos Aires. Esta candidatura a diputado nacional surgió luego de que sus amigos, con quien se junta todas las semanas a comer asados, dejaran de hablar de fútbol y política para hablar de lo que les preocupa que es "no llegar a fin de mes".

"Pensaba que a esta altura de mi vida iba a estar viajando, pero mis amigos de lo único que están hablando es que no les alcanza para los remedios, que los hijos que los ayudaban perdieron su trabajo…Entonces, me dije que si mis amigos están tan mal yo no puedo estar divirtiéndome. Les puedo dar una mano con mi experiencia y voy a trabajar en eso", manifestó.

Dijo que otro de los motivos que lo impulsó a ser candidato es trabajar para "la mesa de los argentinos". "Están cerrando todas las PyMEs a consecuencia de la gran cantidad de mercadería importada. Estamos importando tomates, limones, fideos… es una locura. Vienen los jubilados a nuestros negocios y nos dicen que le vendamos mil pesos de carne picada", agregó.