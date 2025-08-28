Milei fue atacado en un acto y dijo que los audios son "todo mentira"

No fue un día fácil para el presidente Javier Milei. En medio del escándalo por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el mandatario participó de una caravana en Lomas de Zamora que terminó con incidentes y con su evacuación por parte de las fuerzas de seguridad. Antes de retirarse, alcanzó a responder a la prensa: "Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió".

La actividad había comenzado en Temperley, donde Milei se mostró acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el diputado José Luis Espert y el armador Sebastián Pareja. Sin embargo, la caravana fue interrumpida por enfrentamientos entre militantes libertarios y sectores identificados con el peronismo y la izquierda. Según denunció el oficialismo, hubo ataques a piedrazos contra el Presidente. "Los kukas tira piedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas 'Kirchnerismo Nunca Más'", escribió Milei en sus redes.

Tras la evacuación del Presidente y el círculo más íntimo de funcionarios por parte de las fuerzas de seguridad, Espert abandonó la zona trasladado en una motocicleta.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, compartió la imagen de una piedra que impactó en la zona donde estaba Milei y advirtió: "Podrían haber matado a cualquiera. No les importa la vida humana, menos aún les va a importar el país".

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó: "El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo acompañaban".

El clima en el acto estuvo atravesado por pancartas alusivas al caso Andis, con consignas como "La coima de tu hermana". Tras los incidentes, Milei se fotografió en Olivos junto a Espert y Karina Milei, en señal de respaldo interno.

Un detenido

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó ayer que una persona quedó detenida por el ataque al presidente Milei en Lomas de Zamora, aunque calificó como una "provocación" la caravana libertaria en esa localidad.

"Quedó una persona de las dos detenidas por la causa a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora", consignó Alonso al canal de streaming Uno, Tres, Cinco. El segundo atacante que quedó procesado, pero fue puesto en libertad.

Alonso consideró como una "puesta en escena" la recorrida: "Hicieron un acto que sabíamos que no iba a ser bienvenido en ese lugar", planteó el ministro del gobernador Axel Kicillof. Y opinó: "fue una provocación que busca tapar los audios que hablan de un problema de corrupción que el Gobierno tiene que explicar".

Nuevos audios: Spagnuolo apunta a Karina y Lule

El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó nuevos audios conocidos ayer que son atribuidos al exdirector del organismo Diego Spagnuolo, y en los que lanzó críticas a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem por un presunto esquema de corrupción en ese organismo.

Espert fue sacado en moto de Lomas de Zamora.

En uno de los audios difundidos por Carnaval Stream, Spagnuolo habla del esquema de "repartijas" en Discapacidad y menciona a la droguería Suizo Argentino, apuntada por el supuesto pago de sobornos.

"A ver, estaban todas las empresas calientes", dice la voz atribuida a Spagnuolo. "Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar (...) Nosotros ya tenemos todo repartido", se escucha y luego describe cómo crecieron las adjudicaciones a Suizo Argentina.

El extitular de la ANDIS cargó duro contra "Lule" Menem: "Los monjes negros son más sanos, más prolijos, no dejas los dedos pegados. Esté está dejando los dedos pegados (...) ¿Aparte son seis meses que recién llevamos y ya estás haciendo este zafarrancho? (...)", criticó