"No hay fecha de corte ni vencimiento; no hay jubilación en el oficio del artista"

Almendras, pasas de uvas, dátiles y arándanos se mezclan con libros de Carlos Hugo Aparicio, la poesía de Benjamín Toro, un texto que quedó mudo de Víctor Hugo Lellín, con la luz que acaricia el bastidor, los cientos de pinturas, temperas y adminículos que usa el pintor en su estudio de genialidades abstractas y tonalidades prácticas de la vida.

En esa casa mágica, recibió Guillo Pucci a El Tribuno con un café y un abrazo de bienvenida.

"Yo soy Guillo y soy pintor", definió de entrada así no hay equivocaciones en su nombre ni en su oficio. Porque se puede llegar a decir que Guillo trabajó y se jubiló de funcionario público, pero su oficio, su verdadera vocación, es la de ser pintor. Él sostiene que siempre lo fue, que el tiempo lo fue variando, cambiando, pero que es lo que siempre fue, es y será: pintor.

Ahí es cuando comienza a recordar. Hoy tiene 71 años y todos los recuerdos se le mezclan, van y vienen, como en sus pinturas, se combinan y se descomponen, y el centro es siempre ella: Teresa Olleta, su compañera de toda la vida.

"Al frente de mi casa estuvo por un tiempo la Escuela de Bellas Artes; y una cuadra más allá estaba el taller de arte de (Carlos Luis) Pajita García Bes. Yo a la Primaria la hice en la escuela Urquiza, así que pasaba todos los días por esos dos espacios y era inevitable, para mí, no estar luego, con los años allí", contó el artista.

Siendo ya adolescente su destino era indefectible. Su casa comenzó a llenarse de cuadros, materiales y de la curiosidad que le daba el Bellas Artes. Allí también conoció a Teresa, allí el rostro se le cambia y cuenta: "Con Teresa, y muchos otros, creamos el CEBA (Centro de Estudiantes del Bella Artes), ella pintaba abstracto y redactaba tesis. Tuvimos 3 hijos: Ana, Pablo y Nicolás. Estuvimos siempre juntos. Teresa falleció en febrero de 2025, hace un año ya", y en un párrafo, que fue una síntesis, contó casi toda su vida.

Desde muy joven mostró inclinación por el dibujo y la pintura, encontrando en el arte un modo de expresión y también una forma de interpretar el mundo que lo rodeaba. Su formación, tanto académica como autodidacta, le permitió desarrollar un lenguaje plástico propio, atravesado por el color intenso, la textura y una fuerte impronta regional.

"Nadie nace de generación espontánea", declara y define políticamente al arte. Recuerda las juntadas en la escuela, los análisis de las obras, el plano de lo colectivo como desarrollo formativo de los artistas.

A lo largo de los años, su obra también fue evolucionando sin perder el anclaje en lo identitario. Su obra va de los figurativo hacia la síntesis; es abstracto. En mis cuadros no hay gente, hay planos libres y mis colores representan mis estados de ánimo", dijo Guillo. Sin embargo, cada pincelada parece dialogar con la historia colectiva del norte argentino. Dialoga también con las obras de otros artistas en muestras colectivas.

En exposiciones individuales y colectivas, tanto en Salta como en otras provincias, el artista consolidó su presencia en el circuito cultural. Su trabajo fue reconocido por críticos y colegas que valoran su coherencia estética y su compromiso con la identidad local. Más que una propuesta decorativa, su producción invita a la reflexión sobre el territorio, la memoria y la pertenencia.

Fotografía: Javier Rueda.

Quienes conocen a Guillermo Pucci destacan también su rol como formador y promotor cultural. A lo largo de su carrera participó en talleres, encuentros artísticos y proyectos comunitarios, acompañando a nuevas generaciones de artistas y fomentando el intercambio creativo. Para él, el arte es una construcción colectiva que se nutre del diálogo y la experiencia compartida.

"No hay fecha de corte ni vencimiento; no hay jubilación en el oficio. Esta (la del pintor) es una tarea diaria, hay que laburar todos los días, y voy a seguir hasta que me dé la muñeca. Por supuesto que hay una tarea individual y otra con los compañeros artistas amigos", dijo Pucci.

En hoy, Guillo integra el grupo llamado "Los Extemporáneos" de Salta. Son verdaderos amigos que se autodenomina la generación "Sub-80", y que incluye a los artistas visuales, con trayectorias consolidadas, como Alberto Elicetche, Santiago Rodríguez e Isidoro Zang. Una guardia vieja loca y comprometida con la realidad que está dispuesta a dar la discusión siempre.

Así es que, a Guillermo Pucci no solo pinta abstracto; pinta historias, identidades y la memoria; define al arte como político y a la amistad, como al amor, como el principal motor de producción de arte.

Fotografía: Javier Rueda.

Biografía y trayectoria

Guillermo Pucci nació en Salta el 10 de agosto de 1954.

Se desempeña como artista plástico, con una extensa trayectoria en pintura y expresión visual desde 1973.

Su obra ha sido reconocida con importantes premios provinciales y nacionales, entre ellos el Primer Premio de Pintura de la Provincia de Salta.

Ilustró libros de numerosos poetas salteños.

Estilísticamente, transitó desde expresiones naturalistas y expresionistas hacia lo que se ha llamado novísima figuración, con raíces en expresionismo y elementos de visión contemporánea.

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas y eventos del arte en Salta, como la muestra "Luz del Aire", una colectiva del NOA.

Participó del VI Encuentro de Artistas Plásticos donde artistas realizaron pintura en vivo en la Plaza 9 de Julio de Salta.

Fue director del Museo Casa de Arias Rangel.

Los Extemporáneos Santiago Rodríguez, Alberto Elicetche, Isidoro Zang y Guillo Pucci. Fotografía: Pablo Yapura.Lo que es noticia

"Ni la muerte nos separa a los amigos", sentencia Guillo Pucci. Están preparando la publicación de un libro de Víctor Hugo Lellín, el poeta amigo y compañero ya fallecido. El trabajo se realiza junto a Isidoro Zang, Alberto Elicetche y Santiago Rodríguez.

También están preparando una muestra colectiva con artes visuales, poética y música para el 24 de Marzo, en el marco de la Semana de la Memoria, en el Hotel Colonial.