Esteban Amat fue reelecto al frente de Diputados

La Cámara de Diputados de Salta definió este lunes sus nuevas autoridades para el período 2025–2027 y confirmó la continuidad de Esteban Amat Lacroix como presidente del cuerpo legislativo. La decisión fue tomada durante la Sesión Preparatoria, con el acompañamiento de todos los bloques que integran la nueva composición parlamentaria.

El titular reelecto llamó a sostener un trabajo conjunto y a fortalecer el rol del Parlamento como espacio de debate y construcción de consensos.

Durante la misma sesión también se definió la integración de la mesa de conducción: el diputado Gastón Galíndez fue designado como vicepresidente primero, mientras que la diputada Soledad Farfán ocupará la vicepresidencia segunda de la Cámara.

Además, se resolvió la continuidad de algunas autoridades y el nombramiento de otras en áreas clave del funcionamiento legislativo. Raúl Medina fue ratificado como secretario Legislativo, al igual que Pedro Mellado en la Prosecretaría Legislativa. En el área administrativa, asumieron Margarita Vega como secretaria Administrativa y Saúl Jaramillo como prosecretario Administrativo.