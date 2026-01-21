La mayor crecida de la temporada: "Hay 60 familias en riesgo por el desborde del Pilcomayo"

Las máquinas de Vialidad de la Provincia trabajan intensamente, en estos momentos, en la ruta provincial 54, 2 kilómetros antes de ingresar a Misión La Paz, donde está ubicado el puente internacional que lo vincula a Pozo Hondo Paraguay.

¿El motivo? lo que el Sistema de Alerta Temprana denominó la crecida con los niveles más altos registrados en el presente ciclo hidrológico en el río Pilcomayo.

Las aguas ya rompieron las tenues defensas que armaron para que el río no pase hacia la ruta. El volumen de agua también dejó obsoleto el "by pass" que diseñó Recursos Hídricos para quitarle potencia al meandro que se amplió en la crecida del año pasado. Ninguna solución "del blanco" resolvió los problemas que anunciaban los indígenas.

En esta crecida, que es la primera importante, porque recién comienza la temporada de lluvias, el agua ya ingreso al terreno de la ruta provincial 54. El agua llega tímida y espumosa; pero se come por dentro todas las estructuras hechas de manera precaria. Las máquinas tiran hoy piedras para rearmar un barranco que ya no estará nunca más.

El río Pilcomayo, que es límite internacional, esta mañana comenzó a ingresar al territorio salteño y amenaza a las 60 familias que viven en la misión denominada "Km II". Allí también está la escuela N° 4762 " Paraje Km II de Misión La Paz". Por todo ese pedazo de territorio indígena puede pasar el río Pilcomayo si no hace hace algo más grande de manera urgente.

"Estamos hablando de otro nivel de desastre", dijo Hugo González, vocero indígena de la comunidad wichi. "Antes decíamos que la ruta estaba en peligro. Bueno, hoy el agua ya llegó a la ruta. Si la rompe pasa limpio el río para la Misión Km II. Desde la comunidad ya lo advertimos, ya dijimos que acá hace falta otro tipo de obras. Nosotros le expusimos a la gente de Vialidad y los ingenieros no nos escucharon. Ellos piensan que porque estudiaron saben más, pero nosotros somos los que vivimos en el territorio, a orillas del río, y acá moriremos", dijo González.

Pronóstico malo

El Sistema de Alerta Temprana es una herramienta que permite anticiparse a lo que sucederá en el caso de las crecientes, con varios días de ventaja. Lo que sucede aguas arriba, en Bolivia, luego ocurre en territorio salteño y paraguayo. Lo que está sucediendo hoy en Villamontes (Bolivia) es crítico. Las autoridades del Gobierno de Salta están al tanto. "Hoy, el puente Aruma está en creciente con 6,63 m., a las 10.15, es decir: 0,80 m. más que ayer (martes). Ese nivel es de alerta naranja en puente Aruma y llevará al mismo estado de alerta en Villamontes, con altos riesgos de desbordes para las zonas bajas de Villamontes en el transcurso del día. Posiblemente hoy supere los 3,50 m. en Villamontes siendo que el pico de ayer fue de 2,87 m.", informaron desde el SAT.

Para Misión La Paz-Pozo Hondo: "Hoy, a las 12:15 horas, se encuentra estable, con 5,55 m, nivel de alerta amarilla. Se espera un leve descenso durante el día de hoy, pero para mañana los niveles serán mucho mayores, pudiendo superar los 6 m", informaron.

Esa altura de registro es grave y crucial para la zona.

"Se alerta a todas las poblaciones que se encuentran en zonas críticas por desbordes importantes durante el día de hoy hasta el fin de semana. Especialmente se recomienda que las poblaciones que se encuentran en la cercanía de la ruta 54, al suroeste de Misión la Paz tomen medidas precautorias ante la posibilidad de desbordes críticos que superen el nivel de la ruta", dice el informe.

Traducido al básico, significa que el río Pilcomayo seguirá creciendo durante todo lo queda de la semana. Es por eso que la comunidad wichi y los registros científicos advierten y avisan sobre los daños que puede provocar en Misión Km II y en la escuelita del lugar.