Los memes del triunfo de Boca ante River en el Superclásico

La victoria de Boca por 2-0 en el Superclásico, que además aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026, desató una inmediata ola de memes en las redes sociales. El héroe de la jornada y protagonista de las imágenes fue Exequiel Zeballos, autor de un gol y una asistencia.

Sin embargo, el foco principal de las burlas fue River: Franco Armani, por el "flojísimo rebote" en el primer gol, y el error defensivo de Paulo Díaz fueron tendencia. El destinatario final de los memes fue Marcelo Gallardo, ya que los hinchas ironizaron sobre su reciente extensión de contrato justo cuando el equipo sumó su quinta derrota en seis partidos y quedó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la tabla general.